غرامة 5 ملايين جنيه وحبس 5 سنوات.. الزراعة تكشف عقوبة التعدي على الأرض الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ توجيهات القيادة السياسة بإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وحماية الرقعة الزراعية التي تمثل ثروة قومية لمفهوم الأمن الغذائي.

وقال الدكتور أنور عيسي، رئيس حماية الأراضي بوزارة الزراعة، إن القانون رقم 7 لسنة 2018 جرم التعدي على الأراضي الزراعية، حيث تبدأ العقوبة من 5 آلاف جنيه حتى 5 ملايين جنيه على حسب حجم التعدي والمخالفة، مشيرًا إلى أن العقوبة بالحبس 5 سنوات.

وأضاف عيسى في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن السيد القصير، وزير الزراعة، وجّه برفع درجة الاستعداد القصوى للحفاظ على تلك الأراضي، لافتًا إلى أن التعدي على الرقعة الزراعية جريمة تعرض المخالف للمساءلة القانونية والإحالة إلى النيابة العسكرية.​