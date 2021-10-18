شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية: توفير 3 آلاف فرصة عمل بمشروع الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلاف فرص العمل يوفرها مشروع إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، من خلال وظائف توفرها هيئة المحطات النووية بشكل مباشر من خلال المقاولين المنفذين للمشروع بالإضافة إلى ما يقرب من أضعاف هذه الوظائف سيتم توفيرها بشكل غير مباشر.

وكشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه تم البدء فى الاختبارات الخاصة بالمتقدمين للوظائف التى تم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة لحوالى 300 وظيفة فى مختلف المجالات والتخصصات، كاشفا أنه سيتم العمل وفقا لحاجة العمل سواء بالقاهرة أو بمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن إجمالى عدد الوظائف التى سيتم توفيرها بشكل مباشر مع الهيئة للعمل فى المحطة النووية يبلغ 3 آلاف فرصة عمل، لافتا إلى أن هناك فرص عمل مباشرة مع المقاولين في المشروع والتي قد تصل إلى أعداد كبيرة تقدر بـ6 آلاف أو أكثر علاوة على فرص العمل غير المباشرة مع الشركات المصرية والتي قد تصل إلى 5 أضعاف هذا الرقم أو اكثر بنهاية اكتمال أعمال بناء المشروع.

وقال الوكيل إن جميع الاختبارات إلكترونية لمنع المجاملات والوسطة واختيار أفضل النماذج الشابة للعمل بأكبر مشروع قومى سيتم تنفيذه، موضحا أن المراحل الثلاثة التالية المحطة النووية التى سيتم تشغيل 3 مفاعلات بقدرة 1200 ميجا وات لكل مفاعل سيقل عدد العاملين بها سواء من الجانب الروسي أو المصرى.

ويرى الوكيل أن مشروع الضبعة سيجلب الخير للمصريين من خلال توفير فرص عمل ومكاسب سياسية واجتماعية واقتصادية وغيرها من المكاسب التى ستغير من الوضع الحالى لمنطقة الضبعة.

الجدير بالذكر أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات.

يذكر أن هيئة المحطات النووية أعلنت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي للهيئة عن الإعلان رقم 2 لسنه 2021 بحاجتها إلى شغل بعض الوظائف بالتعيين عن طريق المكأفاة، وتتلقى الهيئة طلبات الحصول على الوظائف داخل مقرها الرئيسي ب 4 طريق النصر- ميدان رابعة العدوية- مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وحددت هيئة المحطات النوويه في إعلانها التخصصات والأوراق والمستندات المطلوبة لشغل الوظائف لجميع المتقدمين من خلال كراسة الشروط التى يتم شرائها من مقر الهيئة.