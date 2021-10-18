شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين فى اقتصادية "النواب" لمناقشة منظومة بيع الخبز غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير وبحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين، عددا من الملفات الهامة، منها ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين لتوفير جميع السلع التموينية الأساسية.

كما تناقش اللجنة، متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات، وتناقش أيضا كيفية التصدي لمشكلات البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية.

وتناقش خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين بالمحافظات، وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين وخطة الوزارة بشأن زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية، وكذلك خطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية وتطوير منظومة التجارة الداخلية.