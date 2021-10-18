شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإنفاق بقطاع الصحة لـ35% خلال الشهور الأولى للعام المالى الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى قطاع الصحة، باهتمام تاريخى لم يسبق له مثيل من قبل ثورة 30 يونيو، فأطلقت الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى نقص الخدمات وتدنى مستواها.

وتعكس الموازنة العامة للعام المالى الجاري، توجهات الدولة نحو زيادة أوجه الإنفاق العام بما يحقق استراتيجية وأهداف رؤية مصر 2030، والتى تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جهود بناء المواطن من خلال دعم القطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم المشروعات القومية، والفئات الأكثر احتياجاً وتأثراً بجائحة كورونا، فضلاً عن مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه مع ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، بما يدعم الاقتصاد القومي.

وحسب تصريحات مسبقة لوزير المالية، فإن ما تم انفاقه على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالى 2021/2022، شهد نموا بمعدل يصل إلى 35.2% مقارنة بما تم انفاقه خلال نفس الفترة من العام السابق، وحسب خطة التنمية للعام المالي الجاري، فقد رَصدت استثمارات حُكُوميّة لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه في إطار الارتقاء بالخَدَمات الصِحيّة وفي ضوء حِرص الدَولة على النهوض بصِحّة الـمُواطنين فِي إِطَارِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَالْإِنْصَاف، وَبِمَا يُحقّق التغطيّة الشَّامِلَة لِكَافَّة الـمُواطنين.

ونرصد تفاصيل الخطة المستهدفة من المبادرات الموضوعة فى القطاع الصحى :

- توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة، وتعدت نسبة تنفيذها 70%.

-تفعيل الـمشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما يستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا .

-إنشاء مَرْكَز إسْتْرَاتِيجِي للوصول لأَعْلَى مُستوَيَات التكنولوجيا الطبيّة الدوائيّة.

-زيادة عدد أسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 55٪، وزيادة عدد حضّانات الأطفال بنسبة 10٪.

-تنفيذ أهداف مُبادرة "صحة الـمرأة" بنسبة 100٪ بتغطية 30 مليون سيدة.

-إتاحة حوالي 1 مليار جنيه لتعزيز قُدرة الـمُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات .

-تَطوير 7 مُستشفيات نموذجية فِي سَبع مُحافظات، وَتَجْهِيز 120 وِحْدَة إحَالَة.

-تَعْمِيق التَّصْنِيع الـمحلي للأدويّة، بالتوسّع فِي إنْشَاءِ الـمراكز البحثيّة وَزِيَادَة الـمُكوّن الـمحلي.

-اسْتِكْمَال تَطوير 37 مُستشفى فِي الـمُحافظات الثَّمَان للمرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل .

- تَطوير 30 وِحْدَة رعايّة أوليّة فِي خَمْس مُحافظات مِنْ التأمين الصحى .

- استكمال تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم صِحَّة صِحَّة الـمُواطنين وصِحَّة الـمَرأة وَالْأَطْفَال.

-زيادة مُعدّلات التغطيّة بالـمُستشفيات الجامعيّة على مُستوى الـمُحافظات، لتصل إلى 122 مُستشفى.

-البدء في مَيّكنة 115 مُستشفى جامعي، وإنشاء سِجِل صحي إليكتروني لكافة الـمُتردّدين.