شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: بدء مراجعة وصيانة دورات المياه بالمساجد اليوم استعدادا لفتحها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، بدء مراجعة دورات المياه فى المساجد اليوم الإثنين، للتأكد من كفاءتها وجودتها استعدادا لفتحها رسميا فجر الأربعاء.

وأضاف جمعة فى مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، أنه وفقا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، تقوم جميع المديريات خلال يومي الاثنين والثلاثاء 18و19/ 10/ 2021م بمراجعة كل أعمال الصيانة والنظافة لدورات المياه بجميع المساجد على مستوى الجمهورية ، وسنعلن خلال هذين اليومين عن ضوابط فتحها.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين فى كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة فى الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، فى ظل توافر اللقاحات المختلفة.

وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.