شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: شكاوى المواطنين من القراءات الخاطئة اختفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شكاوى المواطنين من القراءات الخاطئة لم تعد موجودة من الأساس، كاشفا أن المواطن أصبح لديه ثقة فى القراءة الموجودة بفاتورة الاستهلاك بعد تطبيق شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات لبرنامج القراءة الموحد الذي يعتمد على التقاط صورة للعداد وإرسالها أون لاين لشركات التوزيع.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن معدلات الشكاوى من فواتير استهلاك الكهرباء أصبحت ضعيفة إن وجدت، موضحا أن المواطن أصبح لديه وعى كامل بطرق التأكد من صحة الفاتورة ومراجعتها قبل السداد.

وقال حمزة، إن الوزارة تسعى للتوسع فى عمليات السداد الإلكترونى خلال الفترة القادمة بعد استجابة العديد من المواطنين لسداد فواتير الاستهلاك للأشهر الماضية إلكترونيا للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم الاختلاط، لافتا إلى أن التطبيقات الجديدة ستكون أكثر سهولة ويسر على المواطن.

وتابع حمزة أن الوزارة تبحث إطلاق تطبيقات جديدة مجانية على الهواتف المحمولة ليتمكن المواطن من سداد فاتورة الاستهلاك الشهرية إلكترونيا دون الحاجة لانتظار الفاتورة الشهرية، للاستفادة من الوعى الذى انتشر بين المواطنين عن كيفية السداد وتسجيل قراءات عدادات الكهرباء إلكترونياً.