شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: شكاوى المواطنين من القراءات الخاطئة اختفت والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن معدلات الشكاوى من فواتير استهلاك الكهرباء أصبحت ضعيفة إن وجدت، موضحا أن المواطن أصبح لديه وعى كامل بطرق التأكد من صحة الفاتورة ومراجعتها قبل السداد.
وقال حمزة، إن الوزارة تسعى للتوسع فى عمليات السداد الإلكترونى خلال الفترة القادمة بعد استجابة العديد من المواطنين لسداد فواتير الاستهلاك للأشهر الماضية إلكترونيا للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم الاختلاط، لافتا إلى أن التطبيقات الجديدة ستكون أكثر سهولة ويسر على المواطن.
وتابع حمزة أن الوزارة تبحث إطلاق تطبيقات جديدة مجانية على الهواتف المحمولة ليتمكن المواطن من سداد فاتورة الاستهلاك الشهرية إلكترونيا دون الحاجة لانتظار الفاتورة الشهرية، للاستفادة من الوعى الذى انتشر بين المواطنين عن كيفية السداد وتسجيل قراءات عدادات الكهرباء إلكترونياً.