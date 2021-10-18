شكرا لقرائتكم خبر عن كويكب صغير مكتشف حديثا يمر قرب الأرض اليوم لن يرى بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الكرة الأرضية اليوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 عبور كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2021 TG14 يبلغ قطره سبعة أمتار يتحرك بسرعة 11.4 كيلومتر بالثانية، وسيكون فى أقرب مسافة 250,716 كيلو متر عند الساعة (12:54 صباحا بتوقيت جرينتش) ولمعانه الظاهرى ( 19.87 +) لذلك لن يرى بالعين المجردة ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الكويكب 2021 TG14 ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية ، يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة.

استنادًا إلى أحدث الحسابات المدارية عالية الدقة تم التأكيد بأن اقتراب الكويكب 2021 TG14 يوم الإثنين هو الأقرب خلال السنوات العشر القادمة.

لو أن الكويكب 2021 TG14 في مسار اصطدام مع الأرض فانه سيتفكك اعلى الغلاف الجوي للارض ولن يكون له تأثير خطير على سلامة سكان الأرض .

تعتبر مثل هذه الفرص مهمة للحصول على مزيد من البيانات ع الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الأجسام مثل الة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا.

جدير بالذكر أن الكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية كوكبنا، وهو تأثير يطلق عليه " مساعدة الجاذبية " وتستخدمه وكالات الفضاء للمساعدة في دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة في نظامنا الشمسي.