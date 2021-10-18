شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات جامعة القاهرة: تطعيم 72 ألف طالب وعضو هيئة تدريس بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أمل السيد، نائب مدير مستشفيات جامعة القاهرة، أنه تم تطعيم 72 ألف جرعة لقاح كورونا لطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أنه تم بدأ بالتطعيم أول سبتمبر الماضى بالتعاون مع وزارة الصحة، وفقا للإرشادات العالمية، حيث تم تجهيز 21 مركزا داخل جامعة القاهرة لتطعيم الطلاب، لافتة إلى تطعيم 20 ألف طالب وعضو هيئة تدريس بالجرعة أولى والثانية، وهناك 22 ألف جرعة أولى، ليصل المجموع حتى الأن 72 ألف جرعة.

وتابعت أن هناك رقابة وإشرافا طبيا على الطالب عند أخذ اللقاح ومتابعة التطورات معه، وهناك إقبال من الطلاب على أخذ اللقاح، ولديهم استيعاب على أهمية تلقى اللقاح، مع استمرار الدراسة دون الانقطاع، مضيفة: "أعضاء هيئة التدريس يعطى للطلاب توعية على أهمية اللقاح، مؤكدة أن الطالب يأخذ اللقاح في أي نقطة أو كلية داخل جامعة القاهرة وفقا لـ"أى دى" الخاص بالطالب.