شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. السماح بفتح دورات مياه المساجد بدءًا من الأربعاء المقبل بضوابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الرئيس السيسي: قضية الوعى الرشيد وفهم صحيح الدين ستظل من أولويات المرحلة، والصحة: توفير مراكز لتطعيم المواطنين أمام المساجد الجمعة.. والكنائس الأحد.

الرئيس السيسي يكرم نماذج مشرفة فى مجال الدعوة باحتفالية المولد النبوى

الرئيس السيسي: قضية الوعى الرشيد وفهم صحيح الدين ستظل من أولويات المرحلة

الرئيس السيسي يقدم التحية للدكتور أحمد عمر هاشم فى احتفالية ذكرى المولد النبوى

غلق كلى لشارع البحر الأعظم فى الاتجاه القادم من المنيب 6 أيام

التعليم: استلام الطالب الكتب المدرسية للترم الأول بعد سداد نصف المصروفات

متحدث الحكومة: ربط تقديم الخدمات الرسمية للمواطنين بتقديم شهادة لقاح كورونا

نقل الكهرباء توقع عقد إنشاء محطة محولات مونوريل زايد بتكلفة 178 مليون جنيه

الصحة: توفير مراكز لتطعيم المواطنين أمام المساجد الجمعة.. والكنائس الأحد

مجلس الوزراء يوافق على تخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف بأزمة كورونا

الحكومة تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الحكومة تعلن منع دخول الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا بعد 15 نوفمبر

اكتشافات جديدة أسفل قصر أندراوس المتاخم لمعبد الأقصر من العصر البيزنطي

الحكومة: خطة لتركيب 16.6 مليون عداد مطور ومسبوق الدفع بمنظومة مياه الشرب.. صور

"الأوقاف": السماح بفتح دورات مياه المساجد بدءًا من الأربعاء المقبل بضوابط

البنك المركزى: 18.7 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 7 أشهر

وزير التعليم: دعم مليون و500 ألف طالب بالمراحل التعليمية المختلفة فى 2021

غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 28