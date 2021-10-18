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استئناف متهمي "اسجد للكلب" على حبسهم سنتين مع الشغل.. اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة استئناف المتهمين على حكم حبسهم بواقعة "اسجد للكلب".

وقال وليد السروجي، محامي المجني عليه عادل سالم، إنه تقدم باستئناف على براءة المتهمين الثلاثة في التهمتين الثالثة والرابعة لذات الجلسة.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة طبيبين وموظف في واقعة "اسجد للكلب" بالحبس سنتين مع الشغل وتغريم كل منهم 100 الف جنيه.

كما قضت المحكمة بإلزامهم بأن يؤدوا للمجني عليه 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وبرأت المحكمة المتهمين من تهمتي التعدي على القيم الأسرية للمجتمع واستخدام حسابات على مواقع التواصل لارتكاب الجرائم المسندة لهم

كان النائب العام، أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة.

كما نشروا طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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