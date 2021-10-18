"أوهمهم بالاستثمار في التليفونات الآيفون".. هروب مستريح جديد بعد الاستيلاء أموال المواطنين بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي ومحمود الشوربجي:

شهدت منطقة حلوان، واقعة هروب مستريح جديد، عقب اتهامه بالنصب على المواطنين؛ جراء جمع مبالغ مالية من أهالي المنطقة قاربت الـ 200 مليون جنيه لاستثمارها في مجال الهواتف المحمولة الآيفون -وفق عدد من أهالي منطقة حلوان-.

ويقول "ر. ع" أحد الأهالي، إن مستريح حلوان الجديد اختفى بعدما أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم في مجال الهواتف المحمولة، في مقابل إعطائهم نسبة ربح تصل لنحو 30%.

المتهم صاحب شركة استيراد وتصدير، زاع سيطه بدائرة حلوان، عقب اعتماده على مجموعة من المقربين له -من أصحاب الثقة- في إقناع ضحاياه باستثمار أموالهم معه، إلا أنه بعد فترة من الالتزام في سداد الربح الشهري توقف عن السداد، ورفض رد أي مبالغ مالية لهم -يضيف لـ "الخليج 365"-.

الضحايا تجمهروا منذ أيام أمام محلات المتهم وممتلكاته، مطالبين باسترداد مبالغهم، إلا أنهم اكتشفوا قيامه ببيعها وكذلك شقق أولاده منذ فترة طويلة.

عدد من الضحايا ترددوا على المتهم أكثر من مرة منتصف العام الجاري للحصول على مستحقاتهم، لكنه كان دائمًا ما يؤجل موعد السداد حتى فوجئوا جميعًا بهروبه، كي لا يسدد مستحقاتهم -وفق قوله-.

بعض المتضررين تقدموا ببلاغات ومحاضر رسمية حول الواقعة ضد "مستريح حلوان"، حيث تقدم "أحمد. س" صاحب شركة ملابس -أحد الضحايا- ببلاغان حملا رقم 21179 /2021، و21180 /2021، جنح قسم حلوان.

لم يستسلم بعض الضحايا وقاموا بالاستيلاء على عدد من محلات المستريح التي لم يتمكن من بيعها قبل هروبه، في محاولة للحصول على جزء من مستحقاتهم بعد اختفائه وعدم القدرة على التوصل إليه طوال الفترة الماضية.

وتحاول أجهزة الأمن بشتى الصور ضبط كافة أشكال جرائم النصب والاحتيال على الموطنين، لمكافحة الجريمة لاسيما جرائم النصب على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.