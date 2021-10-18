رئيس تنشيط السياحة يعقد عددًا من اللقاءات المهنية في فعاليات معرض ريمني بإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​كتب- يوسف عفيفي:

عقد ماجد أبو سديره رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على مدار اليومين الماضيين، عدداً من اللقاءات المهنية لبحث سبل استعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي لمصر.

وبحسب بيان، جاء ذلك على هامش مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات مؤتمر ومعرض TTG ريمني السياحي والذي انعقد في مدينة ريمني الإيطالية من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

والتقى مع رئيسة اتحاد شركات السياحة الإيطالية الذي يضم في عضويته آلاف الشركات السياحية العاملة في السوق الإيطالي والتي لها دور كبير في دفع الحركة السياحية الإيطالية.

واستعرض أبو سديره، الوضع السياحي المصري والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية، مؤكدًا استعداد مصر وترحيبها باستقبال السائحين الإيطاليين في ظل قرار عودة الطيران من المطارات الإيطالية إلى كل من مدن شرم الشيخ ومرسي علم.

وتحدث عن منتج السياحة الثقافية الذي يعد أحد أهم المنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري وخاصة في ظل جهود الدولة المصرية لدمجه مع منتج السياحة الشاطئية والترفيهية والتي جاء من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل.

ومن جانبها، أشارت رئيسة الاتحاد الإيطالي إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح الإيطالي، مؤكدة على أن الاتحاد لن يدخر جهداً نحو الترويج لكافة المقاصد السياحية المصرية ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا.

كما التقى بعدد من رؤساء ومسئولي شركات الطيران العاملة في السوق الإيطالي، حيث تم مناقشة الأنشطة الترويجية التي من المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة وإمكانية زيادة عدد رحلات الطيران التي يتم تنظيمها إلى المحافظات السياحية.

جدير بالذكر، أن مصر تشارك في معرض TTG ريمني السياحي هذا العام بجناح مساحته 96 مترًا مربعًا، والذي يعتبر من أهم المعارض السياحية الدولية في السوق السياحي الإيطالي.

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