إحياط تهريب بندقية ومسدس ضغط هواء مع أمريكي في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب بندقية ومسدس يعملان بضغط الهواء ومستلزماتهما، أخفاها راكب أمريكي داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 982 والقادمة من واشنطن، اشتبه عبدالله حمدي، مأمور الجمارك في راكب أمريكي من أصل مصري، يحمل 7 حقائب و3 هاندباح، وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة قرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة أحمد البحيري مأمور الفحص، تلاحظ وجود أجسام معتمة، وبالعرض على حسين هيكل نائب مدير الإدارة قرر تكليف مصطفى فاضل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتفتيشه ذاتيًا، تبين وجود بندقية ضغط هواء، ومناظر بندقية، ومسدس ضغط هواء يعمل بنظرية الغاز، و48 أنبوبة غاز خاص بالمسدس، وعلبة رش وعلبة بلى مخبأة داخل الملابس بحقائبه.

قرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.