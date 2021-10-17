"فيديوهات سيدتا الشرقية الجنسية وحبس متحرش محطة السادات".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

اندلاع حريق بشقة بجوار السفارة السعودية في الجيزة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شبَّ في وحدة سكنية بجوار السفارة السعودية، الأحد.

لمدة 6 أيام.. خريطة التحويلات المرورية بعد غلق شارع البحر الأعظم بالجيزة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق كلى لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه نفق عباس تحديداً عند تقاطع الشارع مع منزل الطريق الدائري الحالي؛ لأعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بمنزل البحر الأعظم المستحدث القادم من الطريق الدائري من مناطق المعادي ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى.

للمرة الثانية.. تأييد استمرار حبس سما المصري سنة بقضية التحريض على الدعارة

رفضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الاستشكال المقدم من المحامي أشرف ناجي وكيلًا عن المتهمة سما المصري، يطالب بوقف تنفيذ حكم حبسها سنة لحين الفصل في الطعن بالنقض بقضية التحريض على الدعارة.

النيابة العامة: حبس "متحرش محطة السادات" 3 سنوات و6 أشهر

أكدت النيابة العامة أن المحكمة المختصة قضت بمعاقبة المتحرش بمحطة مترو السادات في محاكمة جنائية عاجلة.

إيحاءات جنسية بالفعل والإشارة.. إحالة متهم تعرض لأنثى في المترو للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لتعرضه لأنثى بعربة مترو الأنفاق -بمحطة السادات- بإتيانه قبلها أمورًا وإيحاءات جنسية بالفعل والإشارة، وتكراره ذلك بملاحقتها وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء علنًا، وذلك بعد خمسة أيام من يوم حدوث الواقعة.

28 نوفمبر.. الحكم في دعوى شطب محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض، والمقيدة برقم 29369 لسنة 74ق والمطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية، ومنعه من مزاولة المهنة، لجلسة 28 نوفمبر؛ للحكم.

الأمن يكشف تفاصيل تداول فيديوهات جنسية لسيديتن بالشرقية..والفتاة:"كان برضايا وأنا اللي صورته"

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، ملابسات تداول مقاطع فيديو منافية للآداب عبر تطبيق الواتس أب بمنطقة أبو كبير.

تهمة إزعاج السلطات.. عقوبة تنتظر شهود واقعة "ميكروباص الساحل"

ألقت النيابة العامة، القبض على 3 شهود عيان في واقعة سقوط حافلة من أعلى كوبري الساحل بتهمة إزعاج السلطات.