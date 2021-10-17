اندلاع حريق بشقة بجوار السفارة السعودية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شبَّ في وحدة سكنية بجوار السفارة السعودية، الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية لمدية بالجيزة إشارة من مأمور قسم الجيزة بنشوب حريق في شقة بشارع اليمن بجوار السفارة السعودية.

تبين نشوب حريق في شقة تحت التشطيب بالطابق التاسع، وامتداد النيران لمخلفات قطن تنجيد بالشقة غير المأهولة بالسكان.

وأمكن السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الواحدات السكنية المجاورة تحت إشراف اللواء جابر بهاء ونائبه اللواء علاء خلوصي.

المعاينة الأولية كشفت عن وقوع الحريق نتيجة ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.