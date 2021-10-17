لمدة 6 أيام.. خريطة التحويلات المرورية بعد غلق شارع البحر الأعظم بالجيزة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق كلى لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه نفق عباس تحديداً عند تقاطع الشارع مع منزل الطريق الدائري الحالي؛ لأعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بمنزل البحر الأعظم المستحدث القادم من الطريق الدائري من مناطق المعادي ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى.

تستلزم الأعمال إجراء غلق كلى لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه نفق عباس عند تقاطع شارع البحر الأعظم مع منزل الطريق الدائري الحالي القادم من المعادي اتجاه شارع البحر الأعظم لمدة 6 أيام أبتداء من السـ١٢ـاعة صباح غد الاثنين حتى الخامسة صباح الأحد المقبل.

الإدارة العامة لمرور الجيزة جهزت تحويلة مرورية للتسهيل علي المواطنين. أولا: حركة المركبات بشارع البحر الأعظم القادمة من ميدان المنيب وترغب بالسير اتجاه نفق عباس ستقوم بالسير يسارا عن طريق المسافة البينية الكائنة بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بالمنزل المستحدث والتي يبلغ طولها ما يقرب من ۳۰ مترًا.

ثانياً: الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب لمسافة 70 مترًا بعد تحويله إلى اتجاهين عن طريق فصل اتجاهات حركة السير بفواصل خرسانية مؤقتة لضمان عدم التداخل والتعارض في اتجاهات حركة المركبات.

العودة مرة أخرى لشارع البحر الأعظم في الاتجاه المؤدي إلى نفق عباس بعد تجاوز منطقة الأعمال عن طريق استحداث فتحة لخروج المركبات بشارع البحر الاعظم.