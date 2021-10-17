المطافئ تنقذ سنترال ومجمع إسلامي بالشيخ زايد من التفحم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، حريقا شبَّ في مخلفات أشجار وقمامة بجوار سنترال الشيخ زايد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بمحيط المجمع الإسلامي بالحي الـ13.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء لمحاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق سريعًا.

تبين بالفحص نشوب حريق في كمية مخلفات أشجار وقمامة على مساحة 6x5 أمتار ملقاة في المساحة الواقعة بين السنترال والمجمع، وأمكن إخمادها قبل امتدادها إلى المبنيين.