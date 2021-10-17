"إذا أردتي الإبلاغ عن واقعة تحرش" للنيابة العامة.. إليكي تلك الخطوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكدت النيابة العامة، إمكانية الإبلاغ عن أي واقعة تحرش عبر منافذ إلكترونية عدة خاصة بها، مُطالبة المواطنين بالتوجه عبر خدمتها لمواجهة مثل هذه الجرائم، في الوقت الذي أحالت فيه متهم تحرش بفتاة في محطة مترو السادات وصدر حكم بحقه بالحبس 3 سنوات و6 أشهر.

وأسند للشاب اتهامات بالتعرض لأنثى وإتيان فعل فاضح علني بمحطة مترو السادات.

وفي هذا الصدد يستعرض "الخليج 365" الطرق المتاحة لدي النيابة العامة للإبلاغ عن أي واقعة تحرش إلكترونيًا.

شبكة المعلومات الدولية

وتأتي خطوات تقديم الشكوى عبر شبكة المعلومات الدولية على النحو التالي:

1 - الدخول على الرابط المخصص للتقديم الشكوى عبر محرك البحث "جوجل"، بعنوان نموذج وارد رصد إلكتروني لسنة 2019 (ppo.gov.eg).

2 - تحميل صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الشكوى.

3 - استيفاء البيانات الأساسية المطلوبة بشكل إلزامي، وهي "الأسم، الوظيفة، الرقم القومي، عنوان محل الإقامة، المحافظة".

4 - استكمال البيانات المطلوبة للتواصل، "رقم تليفون المنزل، رقم المحمول ويتعين أن يكون مرتبطاً بتطبيق واتس آب حتى يتم الرد، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني".

6 - ذكر تفاصيل البلاغ، ورقم القضية المرتبطة بالشكوى إن وجدت، المشكو في حقه إن وجد في الخانات المحددة.

7 - الضغط على كلمة إرسال لإنهاء عملية تقديم الشكوى.

واتساب

بينما جاءت خطوات تقديم شكوى للنائب العام عبر الهاتف على النحو التالي:

1 - إرسال رسالة نصية على الرقم 01111755959 عبر تطبيق "واتس آب".

2 - تحميل الملف النصي فور استقباله على الهاتف الخاص بمقدم الشكوى.

3 - فتح الملف النصي المرسل واستكمال بيانات النموذج الموجود به إلكترونيا.

4 - حفظ الملف النصي.

5 - إعادة إرسال الملف النصي بعد استيفاء البيانات لذات الرقم عبر التطبيق.

6- سيتم موافاة صاحب الشكوى بالأرقام التي قيدت بها تلك المظالم حتى يتسنى المتابعة بسهولة.