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للمرة الثانية.. تأييد استمرار حبس سما المصري سنة بقضية التحريض على الدعارة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

رفضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الاستشكال المقدم من المحامي أشرف ناجي وكيلًا عن المتهمة ، يطالب بوقف تنفيذ حكم حبسها سنة لحين الفصل في الطعن بالنقض بقضية التحريض على الدعارة.

وقال "ناجي" إن الاستشكال رفض للمرة الثانية، موضحًا أن موكلته تمر بحالة نفسية سيئة بعد صدور عدة أحكام بحبسها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورًا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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