أول اختبار إنارة لواجهة أبراج المنطقة المركزية في العاصمة الإدارية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

نشر عمر خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، مقطع فيديو لاختبار إنارة واجهة أحد الأبراج الإدارية بمشروع المنطقة المركزية للأعمال CBD بالعاصمة الجديدة.

وتعتبر منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة من أهم المناطق في العاصمة، حيث تقام على مساحة 140 فدانًا وينفذ فيها 20 برج سكني يتوسطهم البرج الأيقونة بارتفاع 384 مترًا وبهذا الارتفاع يعتبر أعلى برج في أفريقيا.

ويتكون البرج الأيقوني الذي يتم تنفيذه في العاصمة الإدارية من 87 دورًا لأنشطة مختلفة ما بين السكني والإداري والسياحي والفندقي والخدمي، والـ 19 برجًا الأخرى تتضمن مجموعة من الأبراج السكنية والإدارية ومجموعة أخرى فندقية وكل برج يحتوي على منطقة تجارية وتكون التعاملات في الدور الأرضى والأول.

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