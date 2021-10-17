البابا تواضروس يفتتح مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

افتتح البابا تواضروس الثاني اليوم مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي لخدمة المجتمع والشباب السكندري.

ويهدف "الكرمة" إلى مساعدة الشباب على إيجاد فرصة عمل مناسبة كما يتبنى تنمية مهارات الراغبين في الحصول على وظيفة، وتأهيلهم من خلال منحهم فرص للتدريب النظري والعملي في عدة مجالات، وذلك في مراكز التدريب المتخصصة، وعدد من الشركات الكبرى.

حضر اللقاء من أحبار الكنيسة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، والقمص ابرام اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

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