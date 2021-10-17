​"عمال مصر": مشروعات الإسكان تؤكد إصرار الرئيس السيسي على توفير الحياة الكريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، هو تأكيد على إصرار الدولة المصرية بقيادته نحو تنفيذ مبادرة (حياة كريمة) على أرض الواقع بتوفير المساكن الآدمية والقضاء على العشوائيات بشكل نهائي.

وأضاف فؤاد في تصريحات اليوم الأحد، أن المساكن الجديدة مزودة بكافة المرافق الحديثة والخدمات البديلة عن العشوائيات، موضحا أن النقابة العامة للمرافق التي تضم 400 ألف عامل في قطاعات (الكهرباء والطاقة - مياه الشرب والصرف صحي - الإسكان) تثَمِن دور الدولة في هذا الملف.

وأوضح أن افتتاحات الرئيس هي امتداد واستمرارا لعملية تنمية شاملة يشهدها قطاع الإسكان لصالح المواطنين خاصة في الريف المصري من كل المحافظات، منوها إلى أن الدولة شهدت عملية تنمية شاملة بملف الإسكان والعشوائيات تضمنت العديد من المشروعات العالمية الضخمة في مجالات الإسكان لصالح المواطنين خاصة بالقرى والريف المصري؛ لتوفير حياة كريمة التي بها مسكن مناسب يتضمن المرافق، والخدمات التعليمية، والصحية والأنشطة وغيرها من الخدمات المختلفة.

وأشار رئيس النقابة العامة للمرافق، إلى أن البُعد الاقتصادي يتضمن أيضا توفير فرص عمل بالقرب من السكن في كافة أنحاء الجمهورية وخاصة الأقاليم حتى لا تنتقل الأسرة من الريف إلى الحضر مما يتسبب في تفريغ القرى.