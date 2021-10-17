بعد افتتاح الرئيس لها.. نقل وتسكين 750 أسرة من منطقة سن العجوز إلى أكتوبر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، عدد الأسرة التي تم نقلها من منطقة "سن العجوز" بالهرم إلى شقق بديلة بأكتوبر، بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر.

وقال المصدر لمصراوي، إنه تم نقل وتسكين حوالي 750 أسرة من أهالي المنطقة من إجمالي 2500 أسرة، وذلك بالمساكن البديلة لهم بمشروع الإسكان الاجتماعي ذي الطابع الحضاري الحديث في مدينة حدائق أكتوبر، للاطمئنان على توفير جميع الاحتياجات لتلك الأسر.

ونشرت المحافظة، "فيديو" يرصد المنطقة العشوائية القديمة بالهرم، التي كان يعيش فيها أهالي سن العجوز، وعملية نقلهم إلى المساكن الحضارية البديلة في 6 أكتوبر.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو الانتهاء من كافة المناطق غير الآمنة، وتوفير سكن حضاري لقاطنيها، وفي ضوء ما انتهى إليه توصيف صندوق تطوير المناطق العشوائية لمنطقة "سن العجوز"، وإدراجها ضمن المناطق غير الآمنة، التي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها، وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم، بناءً على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مجموعة مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة، بالسادس من أكتوبر، وتعتبر هذه الخطوة ضمن خطوات الدولة للتخلص من العشوائيات وتوفير مساكن آمنة لكل المصريين.

ويعد مشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر الذي تمت إقامته لصالح سكان منطقة سن العجوز محل اهتمام ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمقام على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى.