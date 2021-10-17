حقوق إنسان النواب تعقد أول اجتماعتها لوضع خطة العمل للدور الانعقاد الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، اجتماعين متتالين عقب انتهاء أعمال الجلسة العامة.

وتضمن الاجتماع الأول وضع رؤية واستراتيجية عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وهدف الاجتماع الثاني استعراض الوزارات والهيئات ذات الصلة بعمل اللجنة، وما تم بشأن إنشاء وحدات حقوق الإنسان في ضوء توصيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات على رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

ترتكز محاور الإستراتيجية بشكل خاص على جميع فئات المجتمع، تعكس مفهومًا شاملًا لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تهدف "أن لا يُترك أحد خلف الركب".