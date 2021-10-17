الإمام الأكبر أهداه للرئيس السيسي.. الأزهر ينشر صور المصحف النادر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على "فيسبوك" صور للمصحف الشريف الذي أهداه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية المولد النبوي اليوم الأحد.

وأضافت الصفحة الرسمية: صور لـ"مصحف الأزهر الشريف"، الذي أهداه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف للعام 1443 هـ / 2021 م".

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نسخة فريدة من مصحف الأزهر، وذلك خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، اليوم الأحد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

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