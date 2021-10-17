شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء توقع عقد إنشاء محطة محولات مونوريل زايد بتكلفة 178 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقد لتنفيذ انشاء محطة محولات مونوريل زايد بالسادس من أكتوبر جهد ( 66 / 22 ) كيلو فولت، سعة ( 3 × 40 ) ميجا فولت امبير، بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS بمنطقة القاهرة، وذلك لتوفير التغذية الكهربائية المطلوبة للأحمال الكهربية الخاصة بمونوريل السادس من أكتوبر، وذلك مع شركة السويدى الكتريك للتجارة والتوزيع ش.م.م بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 178 مليون جنيه مصرى، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهرا.

وأوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى بيان لها اليوم، أنه سيتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة.

وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة المشروعات التنموية على أرض مصر الحبيبة.