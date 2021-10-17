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"الأوقاف": السماح بفتح دورات مياه المساجد بدءًا من الأربعاء المقبل بضوابط

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القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فإن الوزارة ستسمح بدءًا من يوم الأربعاء القادم 20/ 10/ 2021م بفتح دورات مياه المساجد. 

 

وتابع وزير الأوقاف، فى بيان له، على أن تقوم جميع المديريات خلال يومي الاثنين والثلاثاء 18و19/ 10/ 2021م بمراجعة كل أعمال الصيانة والنظافة لدورات المياه بجميع المساجد على مستوى الجمهورية ، وسنعلن خلال هذين اليومين عن ضوابط فتحها.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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