شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف": السماح بفتح دورات مياه المساجد بدءًا من الأربعاء المقبل بضوابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فإن الوزارة ستسمح بدءًا من يوم الأربعاء القادم 20/ 10/ 2021م بفتح دورات مياه المساجد.

وتابع وزير الأوقاف، فى بيان له، على أن تقوم جميع المديريات خلال يومي الاثنين والثلاثاء 18و19/ 10/ 2021م بمراجعة كل أعمال الصيانة والنظافة لدورات المياه بجميع المساجد على مستوى الجمهورية ، وسنعلن خلال هذين اليومين عن ضوابط فتحها.