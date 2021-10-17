شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا لبحث مستجدات فيروس كورونا وتوفير اللقاحات.

وكانت وزيرة الصحة والسكان قد عرضت فى اجتماع الحكومة الماضى، موقف التصنيع المحلى للقاح سينوفاك بمصانع فاكسيرا، مستعرضة نتائج المفاوضات لتحقيق التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات خلال عام 2022، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على زيادة توريدات المادة الخام لعام 2023 بالكمية المطلوبة والتى تكفى لتصنيع 250 مليون جرعة، إلى جانب فتح قائمة التصدير لفاكسيرا مع التوافق على السياسة السعرية، هذا بالإضافة إلى الموافقة على بدء إجراءات نقل تكنولوجيا التصنيع وسفر أول فريق من فاكسيرا لقضاء شهر بالمصنع، وكذا ارسال وفد تقنى من سينوفاك مماثل لتدريب الكوادر المصرية على الخطوات التقنية لنشر التكنولوجيا.