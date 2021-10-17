شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. البنك المركزى: 18.7 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، منها إعلان الحكومة منع دخول الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا بعد 15 نوفمبر، وموافقة مجلس الوزراء على تخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف بأزمة كورونا، ومن أبرز الأخبار:





البنك المركزى: 18.7 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 7 أشهر

كشف البنك المركزى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة "يناير : يوليو 2021" ارتفاعاً بمعدل 10.2% بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 18.7 مليار دولار (مقابل نحو 17.0 مليار دولار خلال الفترة يناير/يوليو 2020).

نقل الكهرباء توقع عقد إنشاء محطة محولات مونوريل زايد بتكلفة 178 مليون جنيه

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقد لتنفيذ انشاء محطة محولات مونوريل زايد بالسادس من أكتوبر جهد ( 66 / 22 ) كيلو فولت، سعة ( 3 × 40 ) ميجا فولت امبير، بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS بمنطقة القاهرة، وذلك لتوفير التغذية الكهربائية المطلوبة للأحمال الكهربية الخاصة بمونوريل السادس من أكتوبر، وذلك مع شركة السويدى الكتريك للتجارة والتوزيع ش.م.م بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 178 مليون جنيه مصرى، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهرا.





الصحة: توفير مراكز لتطعيم المواطنين أمام المساجد الجمعة.. والكنائس الأحد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.





مجلس الوزراء يوافق على تخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف بأزمة كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.





اكتشافات جديدة أسفل قصر أندراوس المتاخم لمعبد الأقصر من العصر البيزنطي

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة أسفل بيت "يسي"، والمعروف باسم قصر توفيق باشا أندراوس، والمتاخم لمعبد الأقصر، في الكشف عن عدد من الأمفورات والمسارج من العصر البيزنطي.





المكرمون فى احتفالية المولد النبوى يشيدون بدعم الرئيس للأئمة.. جابر طايع: الدولة لا تنسى أبناءها.. وزير أوقاف السودان: التكريم لكل من ينتهج خطاب الوسطية.. والحفناوى: السيسى أنقذ مصر وحافظ على ترابها

أشاد أئمة وعلماء كرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنحهم وسام العلوم و الفنون من الطبقة الأولى، اليوم الأحد، فى احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف، بدعم الرئيس السيسى ووزارة الأوقاف للأئمة والعلماء.





صنع فى مصر.. أكاديمية البحث العلمى تستعرض منتجات محلية وجهاز تنفس صناعى أبرزها.. نائب وزير التعليم: ارتفاع نسب الالتحاق بالتعليم الفنى بعد تحسين مخرجات خريجيه.. ولدينا 27 مدرسة للتكنولوجية التطبيقية بمصر

نظمت أكاديمية البحث العلمي المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمي، حيث استعرضت الأكاديمية وعدة جهات أخرى بعض المنتجات التى تم تصنيعها محليا فى إطار تشجيع الصناعة المصرية، حيث أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية دعمت إنتاج وتصنيع أول جهاز تنفس صناعى مصرى صنع فى أقل من 8 شهور، موضحا أنه أثناء جائحة كورونا طلب من الأكاديمية معاونة الدولة فى التصنيع بعض المستلزمات الطبية، وتم تخصيص التمويل المطلوب للتصنيع.





40 فائزا على مستوى الجمهورية في الحفل الختامي للمشروع الوطني للقراءة.. 3 حصدوا الألقاب الثلاثة الكبرى.. وزير التعليم: مشروع يضع مصر بقائمة الثقافة العالمية.. ونجلاء الشامسي: نطمح أن يكون المشروع لكل أبناء مصر

أقامت اليوم مؤسسة البحث العلمي (مصر- دبي)، الجهة المؤسسة والداعمة للمشروع الوطني للقراءة، حفلاً ختاميًا للدورة الأولى من المشروع بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، ويتضمن الاحتفال الإعلان عن الفائزين بالدورة الأولى على مستوى الجمهورية وتكريمهم.