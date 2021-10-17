شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: 18.7 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البنك المركزى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة "يناير : يوليو 2021" ارتفاعاً بمعدل 10.2% بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 18.7 مليار دولار (مقابل نحو 17.0 مليار دولار خلال الفترة يناير/يوليو 2020).

وأوضح البنك المركزى أن ذلك يأتى في حين تراجعت تحويلات شهر يوليو 2021 ‏‏‏بمعدل طفيف بلغ 3.0%‏ لتسجل نحو 2.79 مليار دولار (مقابل نحو 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020).