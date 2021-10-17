القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لسرقته متعلقات المواطنين بالإكراه، وذلك في واقعة سرقة حقيبة سيدة بمنطقة مصر القديمة.

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، يفيد بأنها حال سيرها بمدينة الفسطاط دائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان مركبة توك توك، هدداها باستخدام سلاح أبيض والاستيلاء على حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي، وبعض الأوراق كرهًا عنها، تحت تهديد سلاح أبيض، ولإذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما مركبة التوك توك المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما الحقيبة الخاصة بالمجني عليها، وسلاح أبيض، السكين المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف، واعترفا بارتكاب الواقعة محل الضبط وكذا حادثين بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط الحقيبتين المستولى عليهما وبداخلهما المتعلقات الشخصية وبعض الأوراق دون المبالغ المالية، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.