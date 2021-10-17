النيابة العامة: حبس "متحرش محطة السادات" 3 سنوات و6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أكدت النيابة العامة أن المحكمة المختصة قضت بمعاقبة المتحرش بمحطة مترو السادات في محاكمة جنائية عاجلة.

وأوضحت في بيان اليوم الأحد، محكمة قصر النيل الجزئية قضت في واقعة التعرض لأنثى وإتيان فعل فاضح علني بمحطة مترو السادات -المحالة إليها بتاريخ اليوم- بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن الاتهام الأول، وستة أشهر مع الشغل عن الاتهام الثاني، وألزمت المتهم المصاريف الجنائية.

وناشدت النيابة العامة المواطنين، إلى سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم وغيرها فور وقوعها.

وأتاحت النيابة العامة منافذ متعددة للإبلاغ ومنها منفذًا رقميًا عبر منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام بموقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية ppo.gov.eg .

وأكدت النيابة العامة على تصديها بحزم جنبًا إلى جنب قضاء مصر الشامخ لكافة الظواهر الإجرامية المستغربة على قيم ومبادئ هذا المجتمع تحقيقًا للعدالة الناجزة، معتزة بانتمائها لقضاء مصر العادل الناجز "الذي لا يخشى رجاله في الله لومة لائم".