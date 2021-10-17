بالفيديو.. إعدام كميات من الكبدة الفاسدة في مطاعم بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



أعلنت محافظة الجيزة، ضبط وإعدام كبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي في عدد من المطاعم بنطاق ميدان الجيزة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من السلع والأغذية المعروضة للمواطنين حفاظا على سلامتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت المحافظة، إلى أن حي جنوب الجيزة، شن حملة تموينية على عدد من المطاعم بنطاق ميدان الجيزة، أسفرت عن ضبط وإعدام كبدة فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال الحملات التمشيطية للمطاعم.

وأكدت المحافظة: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة وذلك خلال حملات شارك فيها إدارات التموين والصحة والطب البيطري والبيئة بحي جنوب الجيزة، وجار استكمال الحملات".