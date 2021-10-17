ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء الأحد، نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وجاءت الكلمة على النحو التالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، السادة العلماء والأئمة الإجلاء، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نحتفل اليوم معاً بذكرى مولد أشرف الخلق وسيد المرسلين .. الرحمة التي أرسلها رب العزة للعالمين .. الشاهد والمبشر والنذير.. والداعي إلى الله والسراج المنير.. إنه الحبيب المصطفى والرسول المجتبى سيدنا محمد ــ صل الله عليه وسلم ــ الذي بعثه الله جل وعلا، ليغير وجه الدنيا بأسرها وليخرج الأمة من الظلمات إلى النور، وينشر أسمى القيم الإنسانية في شتى بقاع الأرض وليدعو إلى العدل والخير والمحبة والسلام.

وبمناسبة هذه الذكرى العطرة أتوجه بالتهنئة لشعب مصر الكريم ولكل الشعوب العربية والإسلامية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة علينا وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

الحضور الكريم:

إن رسالة الإسلام التي تلقاها نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم - قد رفعت من قيمة العلم والمعرفة، حيث كانت أول الآيات التي نزل بها الوحي الشريف هي {اقْرَأْ}، وذلك إعلاءً لشأن العلم والعلماء، وتقديراً لأهمية التدبر، وصولاً إلى الوعي والفهم الصحيح لكل أمور الحياة … حيث دعانا الله سبحانه وتعالى ... إلى إعمال نعمة العقل الغالية والفريدة في البحث والتأمل في ملكوت السماوات والأرض.

ومن هذا المنطلق، دائماً ما نشدد على أهمية قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين التي ستظل من أولويات المرحلة الراهنة… ولعلكم تتفقون معي أن بناء وعي أي أمة بناء صحيحًا هو أحد أهم عوامل استقرارها وتقدمها في مواجهة من يُحرفون الكلام عن مواضعه ويخرجونه من سياقه وينشرون الأفكار الجامحة الهدامة التي تقوض قدرة البشر في التفكير الصحيح والإبداع، لتنحرف بهم بعيداً عن تأدية الأوامر الربانية من تعمير وإصلاح الكون لما فيه الخير للبشرية جمعاء؛ وكمنهج للإنسانية في ترقية النفس البشرية وضبط حركتها في الحياة....

لذلك لزاماً علينا الاستمرار في تلك المهمة والمسئولية التاريخية ومضاعفة الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدينية وعلمائها الأجلاء لنشر قيم التسامح والعيش المشترك، والإيمان بالتنوع الفكري والعقائدي وقبول الآخر، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها، ونشر تعاليم الدين السمحة للحفاظ على ثوابت وقيم الإسلام النبيلة …. وأشير هنا إلى أن الكلمة أمانة .. عظمَ الإسلام من شأنِها .. ونبهنا إلى أهمية رعاية هذه الأمانة وتأديتها على الوجه الأمثل.

وعليه؛ أؤكد أن مصر ماضية في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني... وهي مسئولية تضامنية وتشاركية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لنبني معًا مسارًا فكريًّا مستنيراً ورشيدًا، يؤسس شخصية سوية وقادرة على مواجهة التحديات وبناء دولة المستقبل.

الأخوة والأخوات، الحضور الكريم: إن من مباديء رسالة الإسلام التي نشرها قدوتنا ورسولنا الحبيب - صل الله عليه وسلم - هي تحقيق التعايش والسلام الاجتماعي بين البشر، وحق الناس جميعاً في الحياة الكريمة … وإننا إذ نتخذ من تلك المبادئ الغالية نبراساً ومنهج عمل … فإنني أقول لكل المصريين أننا ماضون سوياً بارادة صلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا الغالي مصر، ليصبح حاضره ومستقبله على قدر عظمة تاريخه وحضارته، ولتوفير تلك الحياة الكريمة لكل فئات الشعب المصري، إعمالا بقول الحق "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً" …. فما أحوجنا اليوم إلى ترجمة معاني تلك الآية السامية إلى سلوك عملي وواقع ملموس في حياتنا ودنيانا.

أشكركم، وكل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في تقدم ورفعة،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".​