البابا تواضروس يستقبل أعضاء هيئة تدريس إكليريكية الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

بدأ اللقاء بكلمة للقمص أبرآم بشوندي وكيل الكلية، أعرب خلالها عن تقديره للفتة الطيبة التي يحرص عليها البابا بعقد لقاء سنوي مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأدار البابا حوارًا مع الحضور استمع خلاله إلى مقترحاتهم لتطوير العمل بالكلية الإكليريكية ونظام الدراسة.

حضر اللقاء من أحبار الكنيسة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) ، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية.