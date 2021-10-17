مدبولي يوجّه بالتوسع في استخدام القطع الموفرة لاستهلاك المياه وتركبيها في المنشآت والمباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا، اليوم الأحد؛ لمتابعة منظومة مياه الشرب المنتجة على مستوى الجمهورية، وجهود تقليل الفاقد منها، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المتكاملة للمحافظة على مواردنا المائية، وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدًا ضرورة التوسع في إتاحة القطع الموفرة لاستهلاك المياه، وتركيبها في مختلف المنشآت والمباني.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عاصم الجزار، عرضاً حول منظومة إنتاج مياه الشرب التي تديرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، مشيراً إلى أن متوسط إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطات يصل إلى نحو 24.85 مليون م3/يوم، من خلال 2732 محطة إنتاج ما بين سطحية وارتوازية وتحلية، حيث تمثل المياه المنتجة من المحطات السطحية نسبة 88.1%، فيما يُنتج من المحطات الارتوازية نسبة 11.3%، والباقي من محطات تحلية المياه.

وأشار المهندس ممدوح رسلان إلى أنه تم إعداد دليل استرشادى لتقليل الفاقد من كميات المياه المنتجة من خلال خبراء دوليين بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ يهدف إلى تقديم ارشادات للحد من المياه غير المحاسب عليها استنادًا إلى المعايير الدولية مع مراعاة الوضع المحلى فى مصر وتعميمه على كافة الشركات التابعة.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه في إطار إجراءات إدارات التوعية لترشيد الاستهلاك تم بيع وتركيب 1.2 مليون قطعة من القطع الموفرة، إلى جانب توقيع وثيقة لترشيد استهلاك مياه الشرب مع جميع الوزارات المعنية، والتنسيق مع تلك الوزارات لتركيب القطع الموفرة بجميع المبانى التابعة لها، فضلًا عن بيع هذه القطع للجمهور من خلال مراكز خدمة عملاء الشركات التابعة.

وتطرق المهندس ممدوح رسلان، إلى جهود تركيب العدادات المطورة ومسبوقة الدفع والتى تأتى فى إطار إجراءات توفير استهلاك مياه الشرب، وتخفيض الفاقد، موضحًا أن هناك تطور في أعداد الاشتراكات على مدار 4 سنوات مالية، حيث وصل عدد الاشتراكات خلال العام المالي 2020/2021 إلى 16.6 مليون اشتراك، مضيفًا أنه تم تركيب 7.5 مليون عداد ميكانيكي بأقطار مختلفة بجميع الشركات التابعة، وتركيب أكثر من 592 ألف عداد 3/4 من العدادات مسبقة الدفع خلال الفترة من عام 2017 حتى 30/9/2021.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى الخطة المتكاملة لتركيب العدادات الحديثة حتى عام 2030، موضحًا أنها تتضمن إحلال واستبدال العدادات العاطلة وبدون، وتحويل العدادات الميكانيكية التي تعمل إلى عدادات مسبقة الدفع، منوهًا إلى أنه من المستهدف أن تضم الخطة تركيب نحو 16.6 مليون عداد مطور ومسبوق الدفع حتى عام 2030.

ونوه المهندس ممدوح رسلان إلى الجهود الخاصة بإتاحة خدمات شحن كروت العدادات مسبقة الدفع "prepaid"، من خلال مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة بعدد 238 نقطة شحن، وشركة "فوري" تحت كود "575" بعدد نقاط الشحن 89 ألف نقطة على مستوى الجمهورية، وشركة "خالص" بعدد نقاط الشحن تصل إلى 51 ألف نقطة على مستوى الجمهورية أيضاً، إلى جانب نقاط الشحن والتى تصل إلى 140 ألف نقطة شحن بكافة محافظات الجمهورية، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه جار العمل على شحن العدادات من مكاتب البريد المصرى بمختلف أنحاء الجمهورية، وتفعيل شحن الكارت من خلال الهواتف الذكية NFC من خلال تطبيق "خالص" و "فورى".

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