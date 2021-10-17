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1.7 مليار دولار زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2021

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القاهرة - سامية سيد - كشف البنك المركزى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة "يناير : يوليو 2021" ارتفاعاً بمعدل 10.2% بنحو 1.7 مليار دولار لتسجل نحو 18.7 مليار دولار (مقابل نحو 17.0 مليار دولار خلال الفترة يناير/يوليو 2020).

 

وأوضح البنك المركزى أن ذلك يأتى في حين تراجعت تحويلات شهر يوليو 2021 ‏‏‏بمعدل طفيف بلغ 3.0%‏ لتسجل نحو 2.79 مليار دولار (مقابل نحو 2.88 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020).

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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