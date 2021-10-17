شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة المبتكر الصغير على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فعاليات التصفية النهائية لمسابقة "المبتكر الصغير" لجميع المراحل على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2020/2021، والتى أقيمت بالفيديو كونفرانس تحت شعار "الاتحادات الطلابية والتحول الرقمى".

وقال أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، إن التصفيات النهائية للمسابقة تضمنت اختيار المبتكر الصغير لجميع المراحل على مستوى الجمهورية، كما شملت العديد من البرامج والمشروعات وتم التقييم لجميع المراحل "الابتدائية، والإعدادية والثانوية"، حيث تمت التصفية القمية لكل مرحلة على حدة على مستوى المديريات التعليمية.

وأضاف أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف وتشجيع المواهب العلمية وتنمية قدرات الاختراع والابتكار لدى الطلاب، وتنمية مهارات حل وتحليل المشكلات باستخدام المنهج العلمى، وتحفيز مهارات التفكير الإبداعى والتفكير الناقد، وإعداد جيل من الباحثين والعلماء فى المجالات العلمية المختلفة قادرًا على المنافسة فى ظل التحول الرقمى.

وأوضح أن التصفيات النهائية للمسابقة تمت لجميع المراحل على مستوى الجمهورية وفقًا لعدة معايير وهى: فكرة العمل وعرضها، وإمكانية التطبيق ومدى الابتكار فى العمل المقدم، والخامات المستخدمة، والمنتج النهائى للابتكار، وفهم وتطبيق الطلاب لمبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية.

وأضاف أن المشروعات الفائزة تضمنت مشروعات (تحلية مياه البحر، وجهاز لتوليد الطاقة الكهربائية، وجهاز لمساعدة المكفوفين، وجهاز لمساعدة المعاقين حركيًا، وقياس درجة الحرارة إلكترونيًا، وروبوت تعقيم الأيدى ومنظم أدوية متعدد الوظائف لمرضى كورونا، غالق مزلقان إلكتروني للقطار.

وأكد الرائد العام للاتحاد، أن الوزارة تسعى لتطوير ودعم المواهب، وتنميتها ومتابعتها فالطلاب هم المستقبل الواعد لاسيما فى إطار خطة التنمية المستدامة، لكونهم المستقبل الواعد للإنجاز والإنتاج، مشيرًا إلى أن المشاركة فى تلك المسابقة يعد استثمارًا للموهوبين والمبدعين، وتبادل الخبرات والمجالات فى خدمة المجتمع ومواكبة تحديات المستقبل.

وأعلن موسى نتيجة تحكيم المسابقة وأن الفائزين فى المرحلة الابتدائية هم: (مصطفى عبدالناصر لطفى سيد من محافظة المنوفية بالمركز الأول، ومحمد هشام محمود من القاهرة بالمركز الثانى، ومرام عبدالرحمن حجازى من محافظة دمياط بالمركز الثالث، يحيى أسامة رشاد أحمد من سوهاج بالمركز الرابع، ومحمد أحمد فكرى من بنى سويف بالمركز الخامس).

أما المرحلة الإعدادية فقد فاز:(أيوب بدر محمد من محافظة البحيرة بالمركز الأول، وكنزى حسن أحمد العارف من الأقصر بالمركز الثانى، ومحمد محمود عبدالنبى على من الدقهلية بالمركز الثالث، وندى عزالدين محمود صالح من الوادى الجديد بالمركز الرابع، ومحمد طارق محمد عبدالغفار من الجيزة بالمركز الخامس).

وفى المرحلة الثانوية، فاز كل من، الزهراء حسن سيد من محافظة أسوان، بالمركز الأول، ومصطفى أسامة سعد، محافظة القاهرة، بالمركز الثاني، وفاز بالمركز الثالث محمد عادل محمد من محافظة السويس، وحصد على محمد على، محافظة القليوبية، المركز الرابع، وحصل مازن السعيد عبد المقصود، محافظة الدقهلية، على المركز الخامس.