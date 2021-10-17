شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقات الخارجية بالنواب: غير مقبول الاستهانة بمواطن تقدم للحصول على تأشيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب كريم درويش رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، إنه غير مقبول على الإطلاق الاستهانة بأي مواطن مصرى عند التقدم للحصول على تأشيرة "فيزا" من أي سفارة داخل مصر، وأشار "درويش خلال مناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مساء اليوم الأحد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السـفر الدبلوماسية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021، إلى أن لجنة العلاقات الخارجية، إلى أنه يجب أن تتم معاملة المصريين معاملة تليق بهم وبحضارتهم.

ووجهت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مجموعة من الاستفسارات لوزارة الخارجية المصرية بشأن قصر الإعفاءات عن الجواز الدبلوسى من أجل البت بشكل نهائى فى الاتفاقية التى تناقشها اللجنة بالتنسيق مع مكتب مشترك من لجنة الدفاع والأمن القومي".

ويعد هذا أول اجتماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بدور التشريع الثاني، وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى عن فوز النائب كريم درويش، برئاستها، وكلا من وسيم فخرى وسحر البزار بمقعدى الوكالة، وأميرة صابر أمينا للسر.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.