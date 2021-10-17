شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: تحية للشباب المصرى الذي يطوف الريف لتوفير حياة كريمة لأهالينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتحية للشباب المصرى الذين يطوفون قري الريف لمساعدة الأهالي.

وقالت السيدة انتصار السيسى على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، أنه في اليوم العالمي للقضاء علي الفقر، أتوجه بكل التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا.

وأضافت، إن هذا اليوم يجسد في جوهره أسمى معاني المبادئ الإنسانية التي تعزز روح التعاون والمشاركة، وتؤكد حق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة، وهو ما تمضي مصر فيه بثبات لتغيير واقع الحياة لـ58 مليون إنسان في 4584 قرية.