تأجيل محاكمة 22 متهمًا في قضية اللجان النوعية بحلوان لـ31 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواريء، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 22 متهمًا من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية، المعروفة إعلاميًا باللجان النوعية في حلوان، لجلسة 31 أكتوبر.

وجاءت أحداث لقضية إثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة، وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

وقدمت النيابة العامة 4 مظاريف صغيرة الحجم تحتوي على أسطوانات مدمجة تتضمن صور للمجني عليه وليد أحمد علي رشدي، ومحادثات هاتفية للمتهمين ومقطع مصور لتمثيل جريمة القتل، وأسطوانة تحتوي على صورة منسوخة من القضية رقم 5 لسنة 2016 جنايات العسكرية.