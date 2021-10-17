الأمن يكشف تفاصيل تداول فيديوهات جنسية لسيديتن بالشرقية..والفتاة:"كان برضايا وأنا اللي صورته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، ملابسات تداول مقاطع فيديو منافية للآداب عبر تطبيق الواتس أب بمنطقة أبو كبير.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول عدة مقاطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب"، بين أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، لأحد الأشخاص يقوم بممارسة أعمال منافية للآداب مع إحدى السيدات، وكذا تداول فيديو آخر لفتاة تظهر خلاله بصورة تخدش الحياء ومنافية للآداب العامة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد هوية المتهم الذي يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه (مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير)، وتبين أن السيدة المشار إليها بذات مقطع الفيديو مقيمة بذات العنوان "على صلة قرابة بالمتهم" كما تم تحديد الفتاة التي تظهر في مقطع الفيديو الآخر (مقيمة بذات الناحية) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلٍ من ربة المنزل - الفتاة، وبمناقشتهما اتهمت ربة المنزل، المتهم الأول بتصويرها حال ممارستهما للأعمال المنافية للآداب دون علمها ونشر الفيديو بين أهالى القرية، وقررت الفتاة وجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص على شبكة التواصل الإجتماعي، وأنها قامت بتصوير مقطع الفيديو الثاني بمحض إرادتها وأرسلت إليه الفيديو محل الفحص على وعد منه بالزواج منها، إلا أنها فوجئت بنشره للفيديو دون علمها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول.