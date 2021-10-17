خلال 24 ساعة.. ضبط 6177 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6177 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1912 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و214 مخالفة السير بدون تراخيص، و8 مخالفات دراجات نارية، و23 مخالفة موقف عشوائى، و45 مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.