ضبط 5 أشخاص محكوم عليهم بالسجن 10 سنوات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص، مطلوب التنفيذ على 4 منهم بالسجن المؤبد فى قضايا "مخدرات – سرقة بالإكراه"، والخامس مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين مخدرات بإجمالى مدد سجن 10 سنوات.
وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.