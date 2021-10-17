ضبط 5 أشخاص محكوم عليهم بالسجن 10 سنوات بالقاهرة

وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص، مطلوب التنفيذ على 4 منهم بالسجن المؤبد فى قضايا "مخدرات – سرقة بالإكراه"، والخامس مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين مخدرات بإجمالى مدد سجن 10 سنوات.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية