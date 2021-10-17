"الرعاية الصحية": إجراء 80 ألف استبيان ميداني على منتفعي "التأمين الصحي الشامل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

ذكرت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه تم إجراء أكثر من 80 ألف استبيان ميداني على منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، وذلك للوقوف على نسبة رضاء المنتفعين على أرض الواقع عن الخدمات الطبية والعلاجية داخل منشآت الهيئة.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن الاستبيانات الميدانية، هي إحدى الآليات التي تستخدمها إدارة رضاء المنتفعين بكافة منشآت الهيئة بمحافظات (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية)، والتي من خلالها يمكن قياس مدى رضاء المنتفعين على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، كما نمكن هذه الاستبيانات المنتفعين من طرح العديد من المقترحات التي يرونها مناسبة للارتقاء بمستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إن "هناك عدة آليات لقياس نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، منها التواصل المباشر بين المواطنين وممثلي إدارة رضاء المنتفعين داخل كل منشأة طبية بالمحافظات الثلاث، وكذلك أجهزة "الفيد باك سيستم" لتقييم مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل المنشأة الطبية، إضافة إلى تقصي رضاء المنتفعين من خلال ا"كول سنتر" 15344، و من خلال التواصل على صفحات السوشيال ميديا التابعة لإدارة رضاء المنتفعين".

وأضاف أن رضاء المنتفعين هو أهم معيار لنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أهمية إشراك المنتفعين وطرح اقتراح ما يناسبهم من متطلباتهم، وهو ما يسهم في إزالة كافة التحديات أو المعوقات التي قد تواجه المنتفعين أثناء تلقيهم الخدمة داخل المنشأة الطبية، وهو ما يسهم بشكل عام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وضمان تقديم أفضل الممارسات الصحية التي تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، وبما يتناسب مع المنتفعين ويحقق أعلى مستوى من رضاء المتعاملين.

وأكد أهمية تمكين المنتفعين من تقييم أداء الخدمات الصحية المقدمة إليهم بشكل يسهم في كشف جوانب الضعف في الأداء والتركيز على الفهم الكامل للمرضى، بما يعزز ثقة المتعاملين مع المنظومة وضمان استمرارية الثقة بين الهيئة ومنتفعيها بالمحافظات الثلاث، كما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية وفقًا لأحدث النظم الصحية العالمية المرتكزة على المرضى واحتياجاتهم، منوها بأن التقييمات المستمرة لمستوى الآداء هو ما حدا بالهيئة لتخطي نسبة رضاء المنتفعين عن خدماتها 92%.