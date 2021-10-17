عاوزين العيال تفرح.. وزير التعليم يكشف عن خطة الوزارة من المناهج الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحاول ترسيخ التفكير في المناهج الجديدة بعيدًا عن الامتحان.

وأضاف شوقي أن الامتحانات تقتل الشغف لدى الطفل، مضيفًا: "المنهج الجديد مافيهوش امتحانات من مرحلة كي جي 1 حتى مرحلة الصف الثالث الابتدائي"، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من وضع مناهج الصف الرابع، الكل كان بيسأل عن طريقة الامتحان: "هو الامتحان هيكون إزاي ونظام الأسئلة ازاي؟".

وعلق وزير التعليم على أهداف المنهج الجديد قائلًا: "عاوزين العيال تفرح، ولا بد من تغيير لغة الحوار بين الطلاب وأولياء الأمور، وبدلًا من أن نسأل عملت إيه في الامتحان، نسأل ماذا تعلمت؟ وماذا استفدت؟ ومانجيبش سيرة الامتحان خالص".

وأضاف شوقي أن "الجائزة الأهم من الحفل والجوائز المالية هي قراءة ٣٠ كتابًا، فالقراءة في آداب الآخر مهمة جدًّا".

انطلق منذ قليل، فعاليات الحفل الختامي للدورة الأولى من "المشروع الوطني للقراءة"، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، نجلاء الشامسي رئيس مؤسسة البحث العلمي والأمين العام للمشروع الوطني للقراءة، ووكلاء وزارة التعليم في المحافظات.

تأتي الاحتفالية بالمشروع الذي يسعى لتحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع، وتعزيز ريادة مصر الثقافية، بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.

تقدم للمشروع 3.5 مليون قارئ من طلاب المدارس والجامعات، وهم يمثلون 11.5% من إعداد طلبة المدارس والمعاهد الأزهرية وطلبة الجامعات والمعلمين، بالاضافة إلى المعلمين والمؤسسات التنويرية، تنافسوا للحصول على لقب "الطالب المثقف" و"القارئ الماسي"، و"المعلم المثقف" و"المؤسسة التنويرية"، والتي يحصل فيها صاحب المركز الأول على مليون جنيه، بينما يحصل باقي الفائزين على مبالغ مالية، بالإضافة إلى زيارة أكبر مكتبة في العالم.

ويتضمن الاحتفال الإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المشروع.

يُذكر أن الاحتفالية هي استكمال لنجاح المشروع في عامه الأول والذي حقق مشاركة بنسبة (10%) وفق خطة عشرية تهدف أن تثمر في عامها العاشر تحقيق الإقبال الشمولي لجميع المستهدفين في جمهورية مصر العربية.