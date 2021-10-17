محاضر بالرقم القومي.. بيان جديد للزراعة بشأن تعديات الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة بحضور الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، لمتابعة تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع التعديات على الأراضي الزراعية.

وشدد القصير على إزالة أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ووجه وزير الزراعة مديريات الزراعة والإدارة المركزية للخدمات والمتابعة برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات على الأراضى الزراعية والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة للإزالة وإعادة الشيء إلى أصله وأنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء.

أكد القصير أن الدولة تنفق أموالا طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين.​