قرينة الرئيس: اليوم العالمي للقضاء على الفقر يجسد أسمى معاني المبادئ الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا وذلك في اليوم العالمي للقضاء على الفقر.

وقالت قرينة رئيس الجمهورية - في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - إن اليوم العالمي للقضاء على الفقر يجسد في جوهره أسمى معاني المبادئ الإنسانية التي تعزز روح التعاون والمشاركة وتؤكد حق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة، وهو ما تمضي مصر فيه بثبات لتغيير واقع الحياة لـ58 مليون إنسان في 4584 قرية.

وأضافت قرينة الرئيس " في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أتوجه بكل التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا".​