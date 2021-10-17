الارشيف / أخبار مصر

وزير المالية.. قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص حدد قواعد وقيود الإسناد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، حدد قواعد وقيود للإسناد المباشر من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد الخاصة بمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وقال معيط إن الحكومة لا تقبل إي إسناد مباشر دون وجود أسباب تتوافق مع القانون محل المناقشة، مؤكدا أن هناك ضوابط وقواعد وقيود تحكم هذا مسألة الإسناد المباشر.

وشدد على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الحكومة لا تقبل إي إسناد مباشر إلا في الحدود الضيقة ووفقا للقانون ونتيجة لعدم توافر شركات خاصة كثيرة في مجال معين.​

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا