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ترشيد الإنفاق العام.. تجميد 50% من مخصصات الخدمات الاجتماعية وحظر الصرف على الأوسمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة .

ونص القرار على أن يعمل بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، لمدة 6 أشهر.

كما نص القرار على أنه فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات وتحديدا باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، يتبع الآتي:

1- تجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية -بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية - والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب.

2- حظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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