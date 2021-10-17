ترشيد الإنفاق العام.. تجميد 50% من مخصصات الخدمات الاجتماعية وحظر الصرف على الأوسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونص القرار على أن يعمل بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، لمدة 6 أشهر.

كما نص القرار على أنه فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات وتحديدا باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، يتبع الآتي:

1- تجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية -بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية - والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب.

2- حظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.